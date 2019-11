The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Incendio en un garaje en Alcoy El fuego se ha originado en un vehículo estacionado en la segunda planta, provocando una densa humareda y ha obligado a evacuar el edificio lunes, 11 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Esta mañana se ha originado un incendio en un vehículo estacionado en la segunda planta de un garaje ubicado en la calle Vistabella de Alcoy que ha provocado daños materiales. El aviso ha saltado a las 9:40 horas, momento en que los bomberos se han desplazado hasta este punto del barrio de Santa Rosa para extinguir las llamas y ventilar las zonas afectadas. Asimismo, y según informan fuentes de los bomberos, se ha evacuado el edificio mientras se realizaba el trabajo de extinción. Hasta el lugar también se ha desplazado la Policía Local que ha cortado el tráfico de este vial hasta que ha finalizado la intervención de los bomberos. Por otra parte, en la madrugada de este lunes se registró otro incendio en un almacén de un bar situado entre las calles Pego y la avenida de Xàtiva en Cocentaina.