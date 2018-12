The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS

Incendio de un vehículo en marcha en la CV 790

Los bomberos han cortado la vía para apagar el fuego en el coche que ha resultado siniestro total

sábado, 29 de diciembre de 2018

Un vehículo ha ardido esta madrugada en la carretera CV-790, que une los términos municipales de Cocentaina y Benilloba. El incidente ha sido notificado a las 8,10 de la mañana de este sábado 29 de diciembre. Según ha trascendido, el fuego se ha producido de manera fortuita, sin que el vehículo que estaba en marcha haya sufrido con anterioridad algún accidente. El conductor del coche ha salido del vehículo nada más percatarse de que estaba en llamas. El turismo ha quedado siniestro total. Los bomberos del parque intercomarcal La Montaña han apagado este incendio que ha obligado a cortar momentáneamente la vía mientras duraban las tareas de extinción.