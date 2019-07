The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Incendio en una vivienda en la Avinguda del País Valencià No se ha visto afectada ninguna persona, pero las llamas han alcanzado mucha fuerza y han producido numerosos daños materiales martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/07/2019) Una vivienda de la Avinguda del País Valencià, ubicada en el número 66, ha sufrido un incendio. Los bomberos desconocen el origen del mismo y no ha afectado a personas, pues, por fortuna, no había nadie en casa en el momento del suceso. Además el resto de los vecinos del edificio han abandonado de forma ordenada sus pisos guiados por la Policía Local. El incendio ha sido en la quinta planta del llamado edificio Aitana y según los propios bomberos ha estado mucho tiempo latente en una habitación hasta que ha tumbado un tabique y se ha expandido por toda la casa y el fuego y el intenso humo han salido al exterior por las ventanas. La rápida actuación de los efectivos de extinción han impedido que las llamas fuesen a mayores y afectasen a las viviendas contiguas. Se han movilizado efectivos de los parques de Cocentaina e Ibi, aunque estos últimos han vuelto al parque ibense al ver que el incendio estaba controlado. José Soler, suboficial coordinador provincial de los bomberos, ha explicado que han tenido que emplearse a fondo para extinguir el fuego. La Policía Local ha cortado uno de los carriles de la Avinguda del País Valencià y ha regulado el tráfico que a esas horas, sobre las dos del mediodía, era intenso.