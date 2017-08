The examples populate this alert with dummy content

CRISIS DEMOGRÁFICA Incentivos fiscales para atraer vecinos y evitar el cierre del colegio Agres convoca la primera línea de ayudas al alquiler de pisos y exención de impuestos a nuevas familias que matriculen a sus hijos en la escuela rural miércoles, 23 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/08/2017) Agres convoca la primera línea de incentivos fiscales para ganar población y aumentar la matriculación en el colegio El Teix. Esta primera línea de ayudas que ofrece el Ayuntamiento de Agres beneficiará a las familias que se empadronen en la localidad, que se instalen en una vivienda de alquiler y que matriculen a los niños en la escuela. Estas familias tendrán un alquiler social de un máximo de euro y medio el metro cuadrado y exenciones en las tasas municipales, como explica el alcalde Josep Manel Francés. "La familia que viene, la tasa de recogida de residuos la tiene bonificada al 100%, la tasa de agua también la tiene al 100%, es decir, no paga ninguna de estas dos tasas. No paga el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de un vehículo, si tienes dos, no pagas el del principal y sólo tienes que matricular a un niño en la escuela". La pieza angular del proyecto es la creación de un banco de viviendas de alquiler. El Ayuntamiento pagará el Impuesto de Bienes Inmuebles a aquellas personas que pongan a disposición sus casas para ser arrendadas y formar parte de esta bolsa de viviendas de alquiler. El Ayuntamiento también ofrece bonificaciones en el IBI a las familias del pueblo que matriculan a sus hijos en el colegio para evitar que los actuales alumnos puedan marcharse a otros centros educativos. Las bonificaciones pueden ser de hasta el 100%, según el número de niños matriculados por familia. Agres destina alrededor de 4.500 euros para este paquete de medidas destinadas a combatir la despoblación y garantizar la continuidad del colegio. Esta primera convocatoria completa las ayudas que el Ayuntamiento ya ofreció el año pasado y por las que pagó el material escolar, la cuota del AMPA y el monitor del comedor escolar.