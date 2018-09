The examples populate this alert with dummy content

PROTESTA Indignación entre los afectados por xylella fastidiosa ante la negativa de Ximo Puig a escuchar sus reivindicaciones Los agricultores han solicitado reunirse con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, con intención de viajar hasta Bruselas para hablar directamente con los responsables comunitarios de Sanidad Vegetal martes, 25 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (25/09/2018) El presidente de la Generalitat ha alegado motivos de agenda para rechazar la petición de encuentro formulada por la Plataforma de Afectados por xylella fastidiosa y la Asociación de Jóvenes Agricultores . Las dos entidades consideran insólito que el jefe del Consell no quiera escuchar a los agricultores afectados por una plaga que, según el plan de contingencia de la Generalitat, provocará el arranque de 55.800 árboles en El Comtat y La Marina y que está causando la "absoluta desesperación" en los trabajadores, al ver que pierden su medio de vida. Francisco Javier Molines, vicepresidente de la plataforma, asegura que no entienden cómo la Generalitat está impulsando políticas contra el despoblamiento en las zonas rurales "y, al mismo tiempo", lleva a cabo la política contra los almendros, "el principal motor de vida de estos lugares". Molines explica que el problema tendrá consecuencias " a medio-largo plazo", y que, en un futuro, "se verá el daño que se está haciendo ahora". Tanto la plataforma como Asaja insisten en variar la política para apostar por un plan de contención y no de erradicación, que supondrá la pérdida de la mitad de la agricultura de secano en las dos comarcas. La bactería ante Europa Los agricultores han solicitado reunirse con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y prevén trasladarse a Bruselas para despachar directamente con los responsables comunitarios de Sanidad Vegetal. Según señalan, la provincia de Alicante es la única zona de Europa afectada por la bacteria que mantiene un plan de erradicación en lugar de aplicar medidas de contención de la bacteria.