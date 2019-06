The examples populate this alert with dummy content

NOMBRAMIENTO Indira Amaya es elegida presidenta de Turismo Alicante Interior La asociación renueva su junta directiva y prepara acciones para seguir atrayendo a los turistas al interior de la provincia miércoles, 12 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/06/2019) Indira Amaya es elegida presidenta de la Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior. Los integrantes de este colectivo, en la asamblea del pasado lunes, dieron apoyo a la candidatura única que se presentó y que estaba encabezada por la gerente del Hotel Masía la Mota de Alcoy. Ella presidirá una junta integrada por Ramón Reche, del Hostal Savoy, com vicepresidente primero; Luis Miguel Verdú, De Eventos, será el vicepresidente segundo; Teresa Vivar, de Els Arcs-Plaça de Dins, asume las funciones de secretaria y Mari Carmen Monllor, de Equitación Peluca, de tesorera. Y de vocales, Lucía Capó, de Sercotel, y Encarna Bueno, de Casa Rural Rosalía de Ibi. Amaya destaca que "es un equipo bastante variado y gente que tiene mucho tiempo en la asociación y gente que entra nueva con muchas ganas y mucha ilusión". El nuevo órgano directivo ya trabaja en disponer de un nuevo local social donde atender a los asociados y en crear sinergias con la administración pública para promocionar el turismo de interior.