The examples populate this alert with dummy content

REUS 6-1 ALCODIAM Inevitable derrota El Enrile PAS Alcoy ha perdido ante el segundo clasificado, el Reus Deportiu, por 6-1 - El conjunto catalán ha hecho gala de su poderío pasando por encima al equipo de Sergi Punset domingo, 26 de marzo de 2017 La esperanza nunca se pierde, con esa baza, sumada a la ilusión, trabajo y esfuerzo, viajó el Enrile PAS Alcoy a Cataluña para enfrentarse al segundo clasificado de la OK Liga, el Reus Deportiu. El Patín encarrilaba una buena dinámica, en los cuatro últimos encuentros, antes de enfrentarse al Reus, el Enrile había logrado tres victorias y un empate llegando a los 28 puntos que tiene actualmente, los mismos que el Noia Freixenet, que ocupa el séptimo puesto en la tabla, uno por encima del equipo de Alcoy. Ambos conjuntos se enfrentaban contra equipos de la parte muy alta, ya que el Noia jugaba a domicilio ante el líder, el Barcelona y los dos equipos han acabado la jornada con resultados similares. El Patín ha perdido por 6-1 y el Noia por 6-2, así que no son todas malas noticias, porque ambos continúan ocupando las mismas posiciones en la clasificación empatados a puntos. El partido arrancó en Reus con varias faltas por parte de los dos equipos. En el minuto 9 el conjunto local se adelantó en el marcador, un rato pasó hasta que llegó el segundo tanto a falta de 11 minutos para el final de la primera mitad. A los dos minutos Pere Cañellas recortó distancias con el 2-1. Todavía se vieron dos goles más antes del descanso y ambos fueron del Reus Deportiu que amplió su ventaja hasta el 4-1. Con la reanudación continuaron los goles por parte del equipo local. A pesar de que el Patín dispuso de un penalti y de una falta directa durante el partido los jugadores de Sergi Punset no pudieron transformar las ocasiones en gol. A falta de tres minutos para el final de partido el árbitro mostró tarjeta azul al entrenador del Patín Alcodiam y seguidamente el Reus dispuso de una falta directa que no subió al marcador dejando un resultado final de 6-1 para el equipo local.