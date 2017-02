The examples populate this alert with dummy content

85 ANIVERSARIO RADIO ALCOY Información por vocación Juan Jordá y Juan Enrique Ruiz analizan la evolución de los informativos de Radio Alcoy, desde los primeros noticiarios, los actuales boletines al salto a la era digital jueves, 09 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/02/2017) La elaboración y difusión de la información ha sido una constante y una vocación en la trayectoria de Radio Alcoy. En el capítulo dedicado a los Servicios Informativos, dentro de los programas especiales del 85 aniversario, analizamos los orígenes con los primeros noticiarios, a la elaboración de las actuales escaletas de los distintos boletines. Juan Jordá, director de Radio Alcoy y Juan Enrique Ruiz, jefe de informativos, abordan los principales cambios y características en la elaboración de las noticias hasta la implantación de los métodos on line a través de ww.radioalcoy.com y las redes sociales. Todo ello sin olvidar la importancia de la radio como medio inmediato de difusión de noticias y que quedó patente la noche de los transistores del 23 de febrero de 1981. Ése será el siguiente capítulo de esta serie del 85 aniversario de Radio Alcoy.