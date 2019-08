The examples populate this alert with dummy content

INSTALACIONES Iniciados los trámites para cambiar el césped de La Morera de Cocentaina El césped artificial está muy deteriorado y ha llegado a provocar heridas entre los deportivas por rozaduras - El presupuesto es de 162.064 euros, 85% a cargo de Diputación y el resto del Ayuntamiento sábado, 24 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/08/2019) Cocentaina renovará el césped artificial del campo de La Morera. El deficiente estado de la superficie que incluso ha llegado a provocar heridas entre los deportistas por rozaduras, motiva el necesario cambio del tapiz. El concejal de deportes contestano, Octavio Cerdá, espera que "el cambio esté completado a lo largo de esta temporada, antes de la llegada del verano, aunque en este tipo de actuaciones es complicado dar un plazo de finalización. Tenemos el ok para tramitar esta obra". El presupuesto de esta obra es de 162.046 euros con un 85% a cargo de la Diputación de Alicante y el resto costeado por parte del Ayuntamiento de la Villa Condal. Técnicos de la Diputación ya han visitado esta instalación y han visto el mal estado.