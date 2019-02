The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Inician la colocación de la enramada Los trabajos se extenderán hasta el 28 de febrero - Se han reparado más de 300 almenas con un presupuesto de 2.100 euros martes, 19 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La enramada de Fiestas ya está en marcha. El primero de los símbolos de los Moros y Cristianos de Alcoy ya se empieza a ver en las calles. Se han iniciado los trabajos, como suele ser habitual, en la plaza de España en la noche del 18 al 19 de febrero y se extenderán hasta el 28. Este año como novedad se han reparado y pintado más de 300 almenas que estaban deterioradas con un presupuesto de 2.100 euros más IVA. En total son 140 tramos. Después de la plaza de España se empezará a trabajar por Sant Nicolau, Sant Llorenç, Sant Francesc, parte baja del Centro en la zona de alrededor del Casal, Mossén Torregrosa y País Valencià, como principales calles. Acabada de instalar la enramada se empezará con el Castillo. Tras mejorar los escudos y antes las luces led de muchas bombillas, ahora ha sido el turno de las almenas en una enramada que cumple 34 años.