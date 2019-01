The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Inician las obras de consolidación del talud del río Barxell Hubo un desprendimiento de la ladera en el temporal de finales de 2016 e inicios de 2017 - Sobre esa zona están las sedes de las filaes Montañeses, Abencerrajes, Llana y Realistas sábado, 19 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/01/2019) Dos años después del temporal que dañó seriamente el talud del río Barxell, las obras de reparación empiezan a tomar forma. Los trabajos han comenzado en la zona bajo la calle Bisbe Orberá donde están las filaes Montañeses, Abencerrajes, Llana y Realistas en un margen que se vio afectado con un desprendimiento de tierras tras las fuertes lluvias de finales de 2016 e inicios de 2017. En la primera fase se va a proceder al recalce de los edificios. La adjudicataria es Promed Consulting que ejecutará los trabajos con un presupuesto es de 107.812,97 euros. El ayuntamiento prevé la licitación de las obras para la consolidación de la parte baja del talud en una segunda fase con un coste de 570.000 euros, unas actuaciones que empezarían en marzo.