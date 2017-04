The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Inicio de estreno La Semana Santa de Alcoy comienza con nuevo trayecto para la procesión de ‘La burreta’, fruto de la fusión de las parroquias de la zona Centro lunes, 10 de abril de 2017 La Semana Santa de Alcoy ha comenzado con novedades. La procesión del Domingo de Ramos ha estrenado recorrido como consecuencia de la unión de todas las parroquias de la zona Centro, lo que provocó que la misa se celebrase en la Parroquia de Santa María y no en la de San Mauro, como venía siendo habitual. La procesión, conocida popularmente como la de La burreta por la imagen de Jesús a lomos de un asno, partió a las 11.15 horas desde San Vicente. La procesión escenifica la entrada de Jesús a Jerusalén. La organiza la cofradía del Cristo Agonizante y este domingo estuvo acompañada por la banda de cornetas. Los costaleros llevaron el paso hasta los jardines municipales de La Glorieta, donde cientos de personas asistieron a la tradicional bendición de las palmas. Este año el acto se adelantó media hora. La procesión siguió después hasta la Parroquia de Santa María, donde se celebró la Eucaristía. El párroco José Luis Llopis invitó a los alcoyanos a vivir con recogimiento la Semana Santa, que culminará el próximo domingo con la tradicional procesión de Els Xiulitets.