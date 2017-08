The examples populate this alert with dummy content

LLAGOSTERA 0 - 1 ALCOYANO Inicio triunfal El CD Alcoyano ha logrado la primera victoria, y con ella, los tres primeros puntos de la temporada tras ganar a la UE Llagostera con gol de Mariano Sanz sábado, 19 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (19/08/2017) Nueva temporada, nuevas ilusiones pero mismo objetivo…estar lo más alto posible en la clasificación para disputar el play off. Esto el CD Alcoyano lo tiene claro y por eso ha empezado la temporada con victoria. Los de Toni Aparicio han ganado 0-1 a la UE Llagostera con gol del delantero Mariano Sanz en el minuto 57 del encuentro. A pesar de los tres puntos sumados, el partido ha estado condicionado por las reducidas dimensiones del terreno de juego que han provocado que ambos conjuntos tuviesen que jugar mucho balón aéreo y que haya habido pocas combinaciones. En el once inicial, formado por Miguel Bañuz, el capitán Mario Fuentes, Carlos Barreda, Antonio Navarro, Jose García, Pau Bosch, Álvaro García, Mariano Sanz, David Torres, Cristian Galas y Javi Ribelles, estos dos últimos son los únicos dos jugadores que han llegado en este mercado de invierno y que han estado en el primer once titular de la temporada, dejando a Kilian Morante, Lado Mokhevishvili y Roberto Alarcón en el banquillo. Finalmente, Manuel Gato, se quedó fuera de la convocatoria por molestias. El partido arrancó con mucho respeto por parte de ambos equipos y con poco peligro en las porterías. El encuentro también estuvo marcado por la aplicación de una nueva normativa que permite una parada, estilo 'tiempo muerto', para que los jugadores beban agua, y es que la temperatura durante el partido rondó los 30º, ambas paradas fueron en el minuto 25 de cada parte. La primera parte no contó con apenas ocasiones de peligro, en cambio, la segunda el Alcoyano la inició con una doble ocasión que no atravesó la red. Después de una gran combinación de Jose García con Mariano Sanz que se marchó fuera por unos centímetros, el delantero del Alcoyano, Mariano Sanz, anotó en el minuto 57 el primer y único gol del partido poniendo el 0-1 para su equipo. Posteriormente, hubo una disputa entre Viale y el propio Mariano, en la que la tensión fue más allá de lo exclusivamente deportivo cruzando palabras y gestos. El delantero del Alcoyano trató de mantenerse al margen, una buena actuación que también le evitó ver la segunda amarilla y la consiguiente expulsión.