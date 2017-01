The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Inicio con victoria La Unión Alcoyana FS ha arrancado el año ganando a domicilio al Calpe por 1 – 2 con goles del juvenil Mauro Verdú y de Nando lunes, 09 de enero de 2017 La Unión Alcoyana FS se desplazó a la costera población de Calpe para disputar el encuentro correspondiente a la 13ª jornada con la ilusión de continuar la racha de victorias y seguir escalando posiciones en la tabla. El partido era muy importante, y como tal, los aficionados locales abarrotaron el pabellón. El conjunto que dirige Javi Silvestre contaba con varias bajas importantes, aunque finalmente tanto Gabri y Llorenç superaron sus problemas físicos y pudieron entrar en la convocatoria. También lo hizo por tercera vez el juvenil Mauro Verdú, que sigue poco a poco quemando etapas para un día llegar al primer equipo. El quinteto inicial lo formaron Jaco, Gomis, Iván Verdú, Pablito y Nando. El partido comenzó muy igualado pero con el paso de los minutos el equipo fue creciendo, lo que se tradujo en varias ocasiones claras de gol. Una de ellas una volea de Luispa, en una jugada ensayada a saque de córner, que no tuvo recompensa ante los buenos reflejos del portero local. Ya acabándose la primera parte, Llorenç tuvo otra muy clara ante el portero, pero tampoco hubo suerte en esta ocasión. Así acabó la primera parte, con 0-0 en el marcador pero con una sensación de que el gol acabaría llegando. La segunda parte el equipo de Javi Silvestre salió enchufado y ya en los primeros minutos Llorenç tuvo dos muy claras. El equipo no se desanimó y siguió insistiendo. Y apareció Luispa en el 9’. Cogió el balón en media pista y lo llevó hasta la frontal del área sorteando a tres rivales donde se la pasó a Iván Verdú que vio a su hermano Mauro desmarcado en el segundo palo para que la empujara. Un golazo que hizo saltar a todo el banquillo. 0-1 y el partido continuaría por la misma senda hasta que Nando daría la tranquilidad a falta de 7 minutos con el 0-2 tras asistencia de su hermano Pablito. A partir de aquí, juego de 5 de los locales, apariciones de mucho mérito de Jaco y varias contras que no se tradujeron en el 0-3 de milagro. El equipo no se amilanó y aguantó el 1-2 a falta de 45 segundos para llevarse la victoria a casa. Por su parte, el juvenil perdió en Petrer 6-3 tras colocarse 0-2 en los inicios del partido y estar 3-3 mediada la segunda parte. Un mal final de partido los condenó a la derrota. Toca mejorar de cara al inicio de la segunda vuelta de campeonato.