The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - CORNELLA Inicios diferentes El Alcoyano ha sacado 4 puntos por 1 del Cornellá - El partido se jugará el domingo a las 19.30 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, esta misma página web y la aplicación móvil de la Cadena Ser desde las 19.15 horas con Sheila García e Ismael Mayor viernes, 01 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/09/2017) El Alcoyano afronta el segundo partido como local de forma consecutiva, recibirá al Cornellà el domingo a las 19.30 horas en El Collao. El partido viene marcado por la necesidad del conjunto catalán de puntuar, ya que en las dos primeras jornadas ha sumado un punto, lo hizo en el Rico Pérez ante el Hércules , en la segunda jornada perdió en casa ante el Llagostera. El Alcoyano por su parte suma cuatro puntos de seis posibles y afronta el partido del domingo con muchas ganas de sentarse en la zona alta si consigue los tres puntos. Toni Aparicio no podrá contar con Lado, que está con su selección de Georgia, mientras que Roberto Alarcón y Tomás Ruso, están lesionados. El once no variará mucho con respecto a las dos últimas alineaciones que fueron idénticas. Algún cambio si se espera, pero poca cosa. El árbitro para este partido será David Cambronero González del colegio de Castilla la Mancha. El partido se jugará el domingo a las 19.30 horas y lo podrán seguir en directo en el 1485 de OM, esta misma página web y la aplicación móvil de la Cadena Ser desde las 19.15 horas con Sheila García e Ismael Mayor.