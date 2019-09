The examples populate this alert with dummy content

DANZA Inma Cortés, con la ilusión del primer día tras más de cuatro décadas de docencia Presenta como novedad para este curso un taller de teatro musical que impartirá Ana Sandoval - Los Centros de Danza Inma Cortés están autorizados por Conselleria para impartir estudios oficiales desde 1990 miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (25/09/2019) Hablar de Inma Cortés es hablar de danza. Con sus inicios en 1976 hasta hoy, comienzo del curso 2019-20, Inma es toda una referencia en la ciudad en el mundo de la danza. Sus Centros de Danza Inma Cortés, en l'Alameda Camilo Sesto, y en la calle Murillo, han pasado un gran número de alumnos de todas las edades, y su ballet ha realizado numerosos montajes en especial en las fiestas de Moros y Cristianos. Pero lo más destacable de Inma es que inicia este curso con la misma ilusión del primer día. Así lo muestra en su paso por los estudios de Radio Alcoy donde ha explicado detalles sobre las distintas clases que ofrecerá, ballet clásico, danza española, danza contemporánea, flamenco, danza estilizada, danza oriental, funky, bailes de salón...más la novedad de este año de un taller de teatro musical que impartirá Ana Sandoval. También recuerda que desde 1990 sus centros están autorizados por Conselleria para impartir estudios oficiales de danza.