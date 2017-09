The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 1 - 2 CORNELLA Inmerecida derrota El CD Alcoyano ha cosechado la primera derrota de la temporada ante un rival, la UE Cornellà, que ha tenido un gran acierto de cara a gol domingo, 03 de septiembre de 2017 El CD Alcoyano ha cosechado la primera derrota de la temporada 2017-2018 siendo ante la UE Cornellà y en El Collao. Aunque el conjunto de Toni Aparicio no ha realizado su mejor partido estando muy lejos de su mejor versión, el equipo catalán ha tenido mucho acierto, y suerte, de cara a portería, en primer lugar ha rentabilizado su primer disparo entre los tres palos de la portería de Miguel Bañuz. Enric ha anotado el primer gol para el conjunto catalán en el minuto 16, al igual ue pasó ante el Hércules la pasada jornada. Los jugadores del Alcoyano, en las ocasiones de peligro y llegadas a la portería rival se han encontrado con el `muro' Craviotto, que ha visto la amarilla en el 72 por perder tiempo de forma reiterada durante todo el partido. David Torres ha logrado atravesar la red del meta del Cornellà en el minuto 75 empatando el encuentro y elevando el ánimo de los aficionados presentes. El zarpazo anímico ha llegado a falta de cinco minutos para el final del encuentro cuando Enric Gallego ha anotado el segundo para el Cornellà y también para su cuenta particular tras la salida de un córner poniendo el 1-2. El delantero blanquiazul, Torres tuvo en los últimos segundos el gol del empate pero se fue por el exterior de la red cuando todos los asistentes cantaban el gol. Primera derrota de la temporada para el CD Alcoyano que le lleva hasta el noveno puesto de la tabla con cuatro puntos, tras un partido en el que el portero del Cornellà, Craviotto, ha sido fundamental.