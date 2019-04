The examples populate this alert with dummy content

ESCAPARATISMO Inmobiliaria Carbonell adelanta las Fiestas de Moros y Cristianos Se puede ver un escaparate en movimiento con una original escuadra que 'desfila' al son de la clásica marcha mora Chimo viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Inmobiliaria Carbonell ha vuelto a poner en marcha una curiosa iniciativa con motivo de la cercanía de las Fiestas de Moros y Cristianos. Para ello el equipo de Inmobiliaria Carbonell se puso manos a la obra y ha vuelto a repetir un escaparate en movimiento que tan buena aceptación tuvo en esta pasada Navidad. Esta iniciativa se ha plasmado en una escuadra de festeros tan esperados cuando se acercan las fechas de la Trilogía. De nuevo ha sido la propia empresa la que ha realizado el diseño, que incluye la mecánica, la electrónica, la carpintería, la electricidad, etc. El resultado ha vuelto a ser un escaparate en movimiento que podemos cuando pasamos por delante de la Inmobiliaria Carbonell durante estas fechas y podemos al tiempo escuchar una marcha clásica como es Chimo del maestro Ferrero.