The examples populate this alert with dummy content

ESCAPARATE Inmobiliaria Carbonell estrena la Navidad El establecimiento sorprende con un espectacular escaparate navideño y musical miércoles, 05 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Con motivo de su 35 aniversario, Inmobiliaria Carbonell ha querido hacer algo muy especial y para ello ya desde el mes de junio se puso manos a la obra y se empezó a pensar en la posibilidad de realizar un escaparate en movimiento. Así ha dado luz a este coro infantil que canta los tradicionales villancicos navideños tan esperados en estas fechas. Ha sido la propia empresa la que ha realizado el diseño, que incluye la mecánica, la electrónica, la carpintería, la electricidad, etc. Su intensa y minuciosa labor ha dado como resultado este espléndido coro infantil en movimiento que podemos ver en el escaparate de Inmobiliaria Carbonell durante estas fechas.