INVESTOGACIÓN Innovar en el laboratorio y en el mercado LABESP se estrena como comercializador con un suero que oculta las arrugas durante horas jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/12/2016) Laboratorio Español de Investigación Cosmetológica (LABESP), con sede en Alcoy, ha lanzado al mercado el primer producto bajo su propia marca. Larimide efecto lifting inmediato es un suero que, a los dos minutos de su aplicación, oculta las arrugas durante horas. El producto es resultado de una intensa labor de investigación en el laboratorio. “Consigue un resultado similar al que proporciona el bótox, aunque sin ninguna inyección ni tratamiento agresivo”, explica Mauricio Sanchis, responsable de la empresa. Larimide se ha situado en apenas unas semanas entre los productos del sector cosmético más vendidos en Amazon. Con este aval, comienza su comercialización en comercios, lo que representa un reto para el laboratorio, cuyas innovaciones siempre han salido al mercado bajo el paraguas de otras marcas. “Para nosotros es una novedad comercializar el producto”, reconoce Sanchis, que avanza el inminente lanzamiento de otras referencias. LABESP ha desarrollado una importante campaña de promoción de Larimide, basada en las fotografías, tomadas ante notario, que prueban los resultados del producto.