The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Inocente llamada a la Fiesta en Alcoy La Gloria Infantil anuncia la próxima trilogía por unas calles repletas de público domingo, 10 de abril de 2016 30 pequeños han dejado claro este domingo por las calles de Alcoy que los Moros y Cristianos están a punto para comenzar el próximo 21 de abril. La Gloria Infantil ha proclamado la Fiesta que la ciudad dedica a San Jorge. La inocencia y la candidez de los niños han encandilado al público que ha cubierto cada metro del recorrido del desfile, que ha comenzado a las doce desde El Partidor y ha finalizado con cierto retraso, sobre las dos y media, en la iglesia de San Jorge. Los moros han abierto la comitiva con un estreno de excepción: el del zurdo Guillem Climent, de la filà Asturianos, nuevo sargento moro. Su padre, Luis, gloriero infantil hace exactamente 30 años, miraba satisfecho al pequeño que ganó el último concurso para adjudicar la plaza de dirección de los pequeños glorieros. Por algunos de los gestos y detalles de Guillem es indudable que ha tenido como maestro a su homólogo mayor, Daniel Mendez. Los niños del bando moro han desfilado con el pasodoble El K’sar el Yedid, de Camilo Pérez Monllor, interpretado por la Unió Musical d’Alcoi. En el caso del bando moro, la Asociación de San Jorge ha conseguido su objetivo de eliminar a los denominados “paseantes”: personas que de forma innecesaria se posicionan delante del desfile. En el caso de los cristianos, sin embargo, la presencia de estas personas ha sido notable. Sobre las 12.19 han comenzado a sonar las notas de Primavera, el célebre pasodoble de Antonio Gisbert. La Corporación Musical Primitiva ha sido la encargada de poner música al desfile de los 14 festerets del bando cristiano, comandados por el nuevo sargento Ian Ferri, de la filà Ligeros. Lanza en mano, el pequeño se ha ganado al público con su desparpajo. La de este domingo es, posiblemente, la última Gloria con el formato actual. La Asociación de San Jorge va a trabajar a partir de mayo para incluir a las mujeres en este acto. La opción que defiende la directiva del Casal es duplicar los desfiles, con 28 representantes masculinos y 28 femeninos. Otras voces, como la filà Chano, proponen que las escuadras las formen indistintamente hombres y mujeres. Lo que no ha cambiado este año ni cambiará en los sucesivos es la mascletà que ha culminado el desfile de la niñez festera, esa tierna forma de anunciar que la primavera ha llegado y, con ella, ese sueño que transforma la ciudad en una villa medieval que evoca épicas batallas ganadas con la ayuda del mártir San Jorge.