CD ALCOYANO 4-0 CD RODA Instalado el estado de euforia en El Collao El Alcoyano se mantiene invicto goleando 4-0 – marcaron Raúl González, Rubén Garcés, Oscar Díaz y Fran Machado. domingo, 22 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Vicente Parras salió con varias novedades en el once inicial Moltó, Ruba y Juli salieron desde inicio y no defraudaron a la afición blanquiazul que por primera vez en mucho tiempo ovacionó a sus jugadores al final de la primera mitad. En la primera mitad se vio a un Alcoyano muy serio en defensa sin conceder ninguna ocasión clara y muy bien en ataque, sobretodo, en la circulación con balón. El Cd Alcoyano tuvo algunas ocasiones claras en los primeros compases del partido que no acabaron de concretar, el primer gol llegó en el minuto 18, a balón parado, Raúl González adelantaba a los blanquiazules en el marcador, cinco minutos después Acevedo tuvo la oportunidad tras un disparo que se marchó rozando el palo. En el minuto 32 de partido el CD Alcoyano volvía a marca a balón parado, esta vez, Rubén Garcés marcaba tras una falta sacada por Acevedo. La segunda mitad empezó igual que la primera con ocasiones para el equipo blanquiazul, en el minuto 51 Oscar Díaz marcaba el tercero tras una jugada combinativa entre él y Ruba. En el minuto 62 se hizo el primer cambio en las filas del Deportivo entraba Fran Machado por Juli. Acevedo tuvo varías ocasiones para hacer gol pero todas acabaron o en el palo o rozándolo. En el minuto 69 Vicente Parras hizo el segundo cambio entraba Pau Franch para dar descanso a Oscar Díaz. Tras los cambios El CD Roda tuvo una ocasión clara para no irse de vacío pero un imperial Jose Juan paró el disparo de Lado. En el minuto 80 el equipo blanquiazul el tercer y último cambio Miguel Aracil debutaba con el primer equipo del CD Alcoyano, salía Jorge Moltó. En el descuento Fran machado marcaba el cuarto gol a pase de Pau Franch. Cinco victorias consecutivas y el CD Alcoyano mantiene su liderato en el grupo, próximo partido el Sábado a las 20:30 ante el Villamarxant como visitante.