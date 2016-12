The examples populate this alert with dummy content

ALFÉREZ CRISTIANO Insurrección mozárabe El boato del alférez, muy compacto, recrea el grupo de asalto de Alfonso I de Navarra viernes, 24 de abril de 2015 Una leyenda ha sustentado la puesta en escena del boato del alférez cristiano, de la filà Mozárabes. La del Emperador de las dos culturas, que puso su espada al servicio de Alfonso I de Navarra a cambio de cobijo para los mozárabes, hartos de vivir sometidos en territorio musulmán. El alférez, Ignacio Herrrero, sobre una impactante carroza, ha rematado la puesta en escena. Para él, la Primitiva ha interpretado las notas de Acracio, la marcha de Francisco Valor.