MOROS Y CRISTIANOS Intenso fin de semana festero Varias filaes celebraron su dinà y se presentaron las heráldicas del Capitán y Alférez Cristiano de los Muntanyesos y Cruzados. lunes, 01 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Filaes como los Vascos, los Domingo Miques, Benimerines o Cordón, entre otras, han celebrado este fin de semana sus respectivas ‘dinà’, mientras que el bando cristiano, los cargos 2020, el Capitán de los Muntanyesos y el Alférez de los Cruzados, han presentado sus heráldicas. En el caso del Capitán de los Muntanyesos, Alfonso Romero, la heráldica se basa en un escudo formado por piezas de metal unidas como la escata de la filà. En el centro se puede ver una esmeralda, una piedra preciosa, muy apreciada en la Edad Media, custodiada por dos lanzas. Se puede ver también entre otros elementos el sello del Castell de Barxell que representa al Capitán. El diseño es obra de Roberto Pérez Treballs per a la Festa. Por su parte, la filà Vascos celebró su tradicional dinà en el Mirador del Benicadell de Gaianes, a la que acudieron 120 festeros, socios y acompañantes.