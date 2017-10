The examples populate this alert with dummy content

PRESENTACIÓN CARGOS Intercambio de agradecimientos y reivindicaciones al cierre de la presentación El presidente de la ASJ, Juan José Olcina, y el alcalde, Antoni Francés, destacan en sus parlamentos la entente y armonía entre ambas entidades en asuntos como la integración femenina y el calendario sábado, 21 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (21/10/2017) La presentación de cargos 2018 tuvo como broche final las intervenciones del presidente de la Asociación de San Jorge (ASJ), Juan José Olcina y del alcalde, Antoni Francés. Sus discursos mostraron la entente y armonía que viven ambas entidades en la solución de los asuntos más espinosos como han sido a lo largo de la historia el calendario festero y la integración de la mujer con pleno derecho. A seis meses vista de las próximas fiestas, el presidente de la ASJ en su discurso tuvo referencias de ánimo a los cargos festeros y a las filaes. Inició su parlamento mostrando la disposición de la entidad que representa de “engrandecer la fiesta sumando y no restando y abierta al diálogo”. Olcina garantizó la continuidad de los Premis Sant Jordi, tras el éxito cosechado este año “para ayudar en el crecimiento tursitico, cultural y económico de la ciudad”. Pidió “celeridad” al Ayuntamiento en el proyecto para que la Generalitat declare las fiestas de Alcoy Bien de Interés Cultural. Cerró el acto el alcalde, Antoni Francés, que también animó a los cargos en este medio año que resta para las fiestas. "Tienen toda nuestra estima y respeto". Agradeció a la ASJ su labor por el desarrollo de las fiestas y destacó la labor realizada por el cambio en el reglamento que ha posibilitado las Glorias mixtas, aunque reclamó más implicación a la población. "Es un avance importante, pero necesitamos que más festeras quieran participar. Es una ocasión para hacer un llamamiento a quienes quieran dar ese paso importante". Destacó el esfuerzo realizado en la representación de la Embajada a Joan Valls y agradeció el dialogo entre ASJ y Ayuntamiento por fijar las fiestas de los años 2018-19-20.