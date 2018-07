The examples populate this alert with dummy content

PRETEMPORADA Intercity y Villamarchante rivales en pretemporada Por primera vez se enfrentarán a estos equipos a los que se suma el Rayo Ibense, Cartagena y Jumilla, además de los hay conocidos miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Por primera vez el Alcoyano jugará ante el Villamarchante en pretemporada. Un partido que se jugará en la localidad valenciana en día 15 de agosto. También se ha programado un partido para el día 8 de agosto ante el millonario Intercity el equipo de San Juan, sale a al luz después de comprar la plaza la Novelda y superar el millón de euros de presupuesto en TERCERA DIVISIÓN. Jugadores como Álvaro García o el mítico Paco Peña, se han unido al proyecto con el claro objetivo de ascender de categoría. El día 1 de agosto el Deportivo ha cerrado el partido ante el Rayo Ibense, dirigido por el alcoyano Juanjo Martínez y tres días después, jugará ante el Jumilla. El partido de más morbo es sin duda para el 11 de agosto, que El Collao revivirá un Alcoyano – Cartagena. Los socio del Deportivo no pagarán en ninguno de los partidos. Así queda el calendario, de momento, de los partidos de pretemporada: 27/7 Contestano – Alcoyano – Campo de La Vía 29/7 – Alcoyano – Elche El Collao 01/08 - RAYO IBENSE - CD ALCOYANO (Ibi) 04/08 - FC JUMILLA - CD ALCOYANO (en Jumilla o en el Collao) 08/08 - CF INTERCITY - CD ALCOYANO (San Juan) 11/08 - CD ALCOYANO - FC CARTAGENA (El Collao) 15/08 - CF VILLAMARCHANTE - CD ALCOYANO (Villamarchante) 18-08 - MURCIA CF - CD ALCOYANO (El Pinatar)