BALANCE Interior advierte del incremento de las violaciones en Alcoy Los datos del Ministerio señalan que las denuncias por violación en la ciudad han pasado de 1 en 2017 a 4 el año pasado viernes, 15 de febrero de 2019 El informe de criminalidad del Ministerio de Interior ha revelado un aumento de las denuncias por violación en Alcoy y, por tanto, de la violencia ejercida contra las mujeres. Los casos denunciados en Alcoy se cuatriplicaron el año pasado. El informe del Ministerio de Interior sobre criminalidad en 2018 recoge un incremento de global las violaciones del 40% en la Comunidad Valenciana. En el caso de Alcoy pasan de 1 -en 2017- a 4 las violaciones registradas en 2018, según el Ministerio. No es la única localidad en la que sube el número de violaciones, destacan Paterna o Torrevieja. Esta última pasa de 2 a 7. En el conjunto de la Comunidad Valenciana el año pasado se registraron 168 violaciones frente a las 120 de 2017. En la provincia de Alicante el incremento es del 29%.