The examples populate this alert with dummy content

ALCOI Investigació i història amb Àngel Beneito L'investigador parlarà aquest dijous sobre "Com descobrim la història que no ens han contat" a la seu de la UNESCO martes, 21 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Àngel Beneito oferirà aquest dijous la tercera conversa del cicle Gent de Lletres que ha organitzat el Club d'Amics de la UNESCO d'Alcoi. L'investigador parlarà sobre Com descobrim la història que no ens han contat en la cita programada per a les 19:30 hores en la seu del carrer Cid i amb entrada lliure. En Hoy por Hoy d'aquest dimarts hem compartit uns minuts amb Beneito perquè ens avançara contingut de la seua xerrada d'aquest dijous i ens parlara de la tasca d'investigació per descobrir el passat.