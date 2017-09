The examples populate this alert with dummy content

CONGRESO Investigación y atención primaria, claves para atajar enfermedades raras Ibi vuelve a ser foro de debate nacional-El Centro Cultural Salvador Miró acoge hasta el miércoles a una veintena de profesionales y pacientes martes, 26 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/09/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (26/09/2017) El Centro Cultural Salvador Miró de Ibi acoge por tercer año el Congreso Nacional de enfermedades raras. El evento se ha convertido en foro de debate de los más de 20 profesionales que hasta el miércoles 27 de septiembre se dan cita y en el que cobran protagonismo los pacientes con sus testimonios. Fide Mirón, presidenta de la Asociación de Personas con Discapacidad y Enfermedades Raras de Ibi y secretaria de la Federación Española de Enfermedades Raras destaca los pasos dados para "crear un marco de profesionales que aborden la problemática y aporten sus avances en el tratamiento de enfermedades poco frecuentes". La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha reconocido la importancia de la investigación para atajar la incidencia. "Al ser enfermedades que afectan a pocas personas la inversión privada no es rentable. De ahí que sea necesaria la inversión pública". La fundación FISABIO (Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana) ha invertido en su estudio 8 millones de euros. La atención primaria es otro de los frentes destacados para el tratamiento. Carmen Montón, consellera de Sanidad y Salud, ha recordado en este foro recuerda los avances introducidos "para favorecer los diagnósticos precoces". El mal de las enfermedades raras afecta a 172.000 pacientes, el 66% de las cuales son considerados casos graves.