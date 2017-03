The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD Investigadores presentan en Alcoy sus últimos avances contra el cáncer Sanidad y el Ayuntamiento destacan el encuentro como vía para valorar el trabajo científico realizado en la Comunidad Valenciana viernes, 24 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (24/03/2017) Unos 50 investigadores valencianos participan este viernes en el segundo encuentro que acoge Alcoy para poner en común sus avances en la lucha contra el cáncer. La jornada, organizada por la asociación Més que un trail, busca poner en valor la tarea de los investigadores y establecer sinergias entre los diferentes campos de estudio en los que trabajan. Las ponencias combinan la investigación básica y la clínica, según ha explicado en la apertura José Antonio Manrique, director gerente de la Fundación autonómica para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica. Según afirma, es fundamental acercar a la sociedad el trabajo que realizan los investigadores. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, sostiene que es un “orgullo” que la ciudad sea sede de un encuentro “que aporta mucho valor”. La jornada cuenta con el apoyo del campus de Alcoy de la Politécnica. El responsable de la asociación Més que un trail, Paco Fuster, insiste en que la iniciativa busca agradecer la labor de las personas que investigan para combatir el cáncer. La entidad, que organiza el popular Trail solidari Ciutat d’Alcoi, tiene en marcha una campaña de captación de fondos para financiar un estudio sobre la incidencia del cáncer en la comarca.