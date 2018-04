The examples populate this alert with dummy content

HISTORIA Investigadores de la UA hallan un poblado romano en Banyeres La ocupación se produjo en el siglo I a.C. tras la pacificación del territorio - Los expertos emplean técnicas innovadoras no invasivas miércoles, 18 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/04/2018) El equipo de investigadores dirigido por Ignasi Grau y Julia Sarabia, de la Universidad de Alicante, han identificado un poblado romano en la cabecera del río Vinalopó, en Banyeres de Mariola. A través de técnicas innovadoras, han identificado un sistema de poblamiento, más complejo que el modelo de villas romanas halladas en puntos próximos. Los expertos han constatado “evidencias de una red de alquerías, casas de labor y villas romanas que configuran un complejo sistema de poblamiento rural caracterizado por variados tipos de asentamientos”, ha informado la universidad a través de un comunicado. El asentamiento se produjo en el siglo I antes de Cristo, tras la pacificación del territorio tras una serie de eventos bélicos. “Es un entorno de grandes posibilidades agrícolas prácticamente despoblado hasta ese momento debido a la inestabilidad del periodo final del mundo ibérico, que obligaba a las poblaciones a residir en poblados fortificados sobre los montes, como El Cabeçó de Mariola”, señala la universidad en un comunicado. Los trabajos en el nacimiento del Vinalopó son fruto del convenio suscrito por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) y el Ayuntamiento de Banyeres de Mariola, a través de su Museo Arqueológico. El INAPH ha llevado a cabo entre el 2 y el 13 de abril una investigación con estudiantes del Grado de Historia y del Máster de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la UA, estudiantes del Grado de Arqueología de la Universidad de Jaén e investigadores del CSIC. La primera fase de la actuación arqueológica se ha planteado como una investigación innovadora, empleando técnicas y métodos arqueológicos no invasivos, como es la teledetección o la prospección mediante geolocalización de los restos materiales detectados sobre el terreno. Las siguientes fases, precisa la universidad, contemplan el estudio pormenorizado de los materiales arqueológicos localizados en las distintas áreas prospectadas. Además, se prevé la realización de una prospección geofísica, que ofrece un mapa de los posibles restos existentes en el subsuelo, en aquellos espacios con mayor concentración de restos superficiales para continuar el estudio de estos poblados.