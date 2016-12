The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO Investigan la desaparición de un libro del siglo XV en Castalla La Policía analiza el archivo y rastrea mercadillos y anticuarios viernes, 23 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2016) La Policía Nacional investiga la desaparición de un incunable del siglo XV del archivo municipal de Castalla. La obra desaparecida es el segundo tomo del Tratado contra los judíos, escrito entre 1484 y 1485 por Jaime Pérez, obispo de Valencia. Es uno de los seis incunables que custodia el archivo de Castalla. La ausencia del volumen fue detectada hace un año, cuando el Ayuntamiento pretendía solicitar ayudas a la Generalitat para su restauración. La concejal de Patrimonio, Maite Gimeno, explica que tras la denuncia a la Conselleria de Cultura, la Policía Nacional estuvo el pasado mes de noviembre en Castalla para iniciar la investigación. El incunable estaba en una sala cerrada, pero sin control de acceso, señala Gimeno. “Técnicos y políticos podían tener acceso a la llave, que desde 2015 solo está en poder del técnico municipal de Patrimonio”, añade. El Ayuntamiento tiene constancia de que el ejemplar estaba en el archivo en el año 2000, cuando fue catalogado. No obstante, desconoce cuándo pudo desaparecer. La Policía, aparte de analizar el archivo y tomar declaraciones, investiga la posible aparición del ejemplar en mercadillos o anticuarios. El archivo de Castalla custodia actualmente, a falta del desaparecido, cinco incunables, obras impresas antes del año 1500. La Generalitat Valenciana ha concedido ayudas para restaurar dos de las obras.