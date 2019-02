The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Investigan la muerte violenta de una mujer en un chalet entre Planes y Benimarfull La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y no descarta ninguna hipótesis-La víctima residía desde el año pasado junto a su pareja en la vivienda ubicada la Partida de la Ceba domingo, 10 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 29 años que fue descubierta el sábado 9 de febrero degollada en el interior de un chalet ubicado a 5 kilómetros del núcleo urbano de Planes. La brigada judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y no descarta ninguna hipótesis, según una fuente de la Benemérita. La víctima residía desde el año pasado junto a su pareja en esta vivienda ubicada en un área diseminada conocida como Partida de la Ceba que, aunque se encuentra dentro del término municipal de Planes, está a unos 100 metros del centro de Benimarfull. Según ha trascendido la mujer había sido madre recientemente y tenía un bebe de tres meses. La familia apenas tenía relación con la poblaciones de Planes y Benimarfull, según han explicado sus respectivos alcaldes. El suceso ha causado revuelo en los términos municipales de Benimafull y Planes.