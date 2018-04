The examples populate this alert with dummy content

ENCUENTRO CÁNCER Investigar es avanzar Los expertos en oncología se dan cita en Alcoy con el objetivo de reclamar más inversión en investigación e innovación de la que es la segunda causa de muerte en la actualidad: el cáncer - Las conferencias, que han comenzado esta mañana y se alargarán hasta la tarde, tienen lugar en el Àgora viernes, 20 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/04/2018) Investigar es avanzar. Bajo esta premisa, ha arrancado esta mañana en la sala Àgora el tercer encuentro que concentrará, hasta las cinco de la tarde, a investigadores del cáncer de toda la Comunitat Valenciana en Alcoy. El acto ha sido inaugurado por Encarna Linares, directora territorial de Sanidad de la provincia de Alicante, que ha asistido en representación de la consellera Carmen Montón. Linares ha coincidido en que invertir en I+D+I en el cáncer es una necesidad y una exigencia. "Cada año, son diagnosticados en nuestra Comunidad alrededor de 25.000 personas con algún tipo de cáncer, con lo que hablamos de un problema de salud pública muy muy importante (...) Realmente hace falta una apuesta por la investigación, por la ciencia, que siempre se ha encontrado con problemas y necesidades en este sentido". La apertura de la jornada ha contado con la presencia del director gerente de la fundación Fisabio, la gerente del departamento de Salud, Roser Falip, el director del campus de la UPV en Alcoy, Juan Ignacio Torregrosa y el alcalde de Alcoy, Toni Francés. En el encuentro ha destacado la lectura de un manifiesto, impulsado por la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer y la Sociedad Española de Oncología Médica, que pide un Pacto de Estado que implique, entre otras, una financiación más estable, más convocatorias de empleo y ayudas públicas regladas en la investigación e innovación en el cáncer.