The examples populate this alert with dummy content

LA FIESTA DE LOS REYES Invocación a la magia Miles de personas abarrotan Alcoy para escuchar el mensaje del Embajador Real y depositar las cartas para Melchor, Gaspar y Baltasar domingo, 04 de enero de 2015 La invocación anual a la magia infantil de los Reyes Magos ha resurgido en Alcoy, donde el Embajador Real ha recorrido las calles de la ciudad para anunciar que este lunes llegarán Melchor, Gaspar y Baltasar. Miles de personas han colmado el municipio, que hierve desde hace días a la espera de los Tres Reyes, de cuya primera llegada se cumplen este lunes 130 años. El Embajador ha recitado un texto escrito por la periodista Maribel Vicedo, visiblemente satisfecha por la acogida de su trabajo. Al frente del desfile, como cada año desde 1996, los personajes del Tirisiti, a los que simbólicamente ha sacado del teatro Principal el tío Piam. Este personaje, recuperado por el Grup de Danses Carrascal, ha declamado el pregón que anuncia la llegada del Embajador. Los niños han podido depositar sus cartas en los buzones portados por las ocho burritas que cerraban la comitiva. Con la noche acampada en el cielo de Alcoy, los Reyes han instalado en Mariola, con la colaboración de ACIF y el Centro Excursionista, su destacamento. Llegarán el lunes, sobre las 18.30 horas.