SER LEYENDA “Ir rápido no significa saber correr” Vicente Cabanes, ha sido nuestra leyenda desde el Centro Comercial Alzamora – Con el ex piloto de rallye hemos conversado para cerrar la temporada viernes, 30 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/06/2017) Vicente Cabanes fue piloto desde 1978 hasta el 1992. En esos años consiguió varios títulos nacionales y competir en varios mundiales. Actualmente es el gerente de la Venta Sant Jordi y sigue vinculado al mundo de los rallyes ya que es el Presidente del Colegio de Comisarios Deportivos del Campeonato de España de Rallyes, o lo que es lo mismo, el máximo responsable de las pruebas. Con Cabanes hemos hablado de este nuevo cargo y de todos sus inicios. Además ha contado que sus hijos varones, también les gusta y si el mayor, Vicente, hace unos años que ya no compite, el pequeño, Nico, está empezando a querer competir de forma más profesional. Un programa que es el último de la temporada y que hemos realizado desde el Centro Comercial Alzamora.