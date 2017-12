The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN Irene Pardo Pérez gana el concurso de postales navideñas convocado por AIN La Asociación para la Integración del Niño ha entregado este jueves en el Centre Cultural el galardón en la categoría absoluta del certamen, acto tras el que inauguró la exposición - La iniciativa de AIN se completa con la categoría escolar, expuesta en los Alzamora viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/12/2017) Irene Pardo Pérez es la ganadora de los 300 euros del Concurso de Postales Navideñas de AIN-Josep Albert Mestre. La Asociación para la Integración del Niño hizo entrega ayer de la edición número 23 de estos galardones tan especiales. La joven Irene Pardo Pérez fue la vencedora en la categoría absoluta, que expone desde ayer los 21 trabajos de este año en el Centre Cultural. Una obra inspirada en la música y en su propia Navidad, como explica la autora. "Siempre he tenido mucha música en casa durante esos días; representan los regalos que me inspiran amor y las cintas, que bailan al son de la música". Gemma Moiña recuerda que la postal de Irene viajará por todos los rincones del planeta gracias al compromiso de Tutto Piccolo con el certamen. "Con el dibujo elegido hacemos la postal con la que AIN felicita las Navidades, con las que la felicita Tutto Piccolo (...) Es una postal que va a ir por todo el mundo, porque Tutto Piccolo tiene clientes en todas partes". La exposición de postales navideñas para mayores de 17 años del Centre Cultural se completa con otro certamen, dirigido a escolares, que también cuenta con una exposición. En este caso, la originalidad de 203 participantes se mostrará en la Galeria d’Art de los Alzamora hasta el próximo 13 de diciembre.