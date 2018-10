The examples populate this alert with dummy content

EMPRESAS Iristrace opta al proyecto de digitalización del estadio de Anoeta La Real Sociedad y Microsoft seleccionan a la firma ibense en un plan para culminar la renovación del campo del equipo donostiarra lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/10/2018) Iristrace opta a digitalizar el estadio de Anoeta, en San Sebastián. La firma fundada en Ibi por César Mariel y que tiene sede en Países Bajos es una de las 25 empresas seleccionadas por el consorcio Global Sports Innovation Center, impulsado por Microsoft y la Real Sociedad. El objetivo es que diferentes compañías colaboren en la transformación digital del estadio de Anoeta, actualmente en proceso de renovación. Las empresas ofrecen soluciones tecnológicas innovadoras para ayudar a la Real Sociedad a conectar con sus aficionados y a mejorar tanto la seguridad como la sostenibilidad de su estadio. Las tecnologías basadas en inteligencia artificial, herramientas de análisis de datos, transmisiones en directo, realidad virtual y robótica han sido algunas de las elegidas en el proceso de evaluación del proyecto Sport Thinkers Smart Stadium. Los proyectos seleccionados de entre 1.500 empresas proceden de siete países: Australia, España, Francia, Finlandia, Hungría, Italia y Países Bajos. Entre este lunes y el miércoles las 25 firmas seleccionadas realizarán sus presentaciones. Los 11 ganadores trabajarán una semana de noviembre con la Real Sociedad para conocer el funcionamiento del club y poder convertir su propuesta en un proyecto piloto para Anoeta.