The examples populate this alert with dummy content

DONACIÓ Isabel-Clara Simó cedeix part del seu patrimoni a Alcoi L'escriptora ha entregat a la seua ciutat natal més de 10.000 llibres i revistes i fins 150 obres d'art originals jueves, 21 de septiembre de 2017 L'escriptora alcoiana Isabel-Clara Simó contribueix a enriquir el patrimoni cultural de la ciutat on va néixer amb la donació de més de 10.000 llibres i revistes, així com registres d'entrevistes de ràdio i articles de premsa, al que es sumen fins 150 obres d'art originals. Els materials entregats per la que és Medalla d'or i filla predilecta de la ciutat es troben actualment en procés de catalogació, amb l'objectiu de poder fer un inventari. Quant a les publicacions impreses que formen part del donatiu, aquestes es troben temporalment a les instal·lacions de la Universitat d'Alacant, fins que l'Ajuntament trobe un espai adequat per a dipositar-les. El material que s'ha entregat és fruit de l'elecció personal de l'autora; d'entre els milers de revistes, cal dir que moltes d'elles estan conservades des dels anys 50. Destaquen les següents: Primer Plano, Gaceta Ilustrada (1956-X), Espill, Revista de Catalunya, París Match, El Temps, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, La Actualidad, Triunfo, Europa, Fotogramas, El Nuevo Correo, Revista, Lletres Valencianes, Tele-Guía, Monóxido 16/Cambio 16, Sapiens, Almanaque, Posible, Cuadernos para el Diálogo, Ajoblanco, Opinión, Poder y Libertad, Vindicación (feminista). Quant a les obres d'art, trobem entre 100 i 150 peces originals i, sobretot, obra gràfica d'artistes com Sento Masià, Ràfols-Casamada, Perejaume, Joan Brossa, Ferran Soriano, Vallés, Sunyer, Salvador Dalí, Anna Maria Dalí, Joan Peris, Alicia Viñas, Sunyer, Tàpies, Joan Pons, Ferré, Paul Klee, Corneille, Cuixart, Terrats, Alberti, Joan Miró, Carme Anglès, Evarist Valls, Puig Manera, Grau Garriga i Antoni Miró, entre altres. El regidor de Cultura, Raúl Llopis, destaca que una de les personalitats culturals més importants d’Alcoi "haja mostrat l’amor que té cap a la seua ciutat". Des de l'Ajuntament s'espera que pròximament l'escriptora faça presència en la seua ciutat natal per tal d'oficialitzar la donació.