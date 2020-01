The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Isabel-Clara Simó ja fa vacances amb Ovidi Montllor El Cementerio Sant Antoni Abat ha sido el lugar donde se ha realizado el sencillo acto de despedida - Han estado presentes numerosas autoridades, junto a familiares y amigos de la escritora viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La escritora Isabel-Clara Simó ha tenido su despedida en su ciudad natal, en Alcoy. El sencillo acto ha tenido lugar en el cenotafio del cementerio Sant Antoni Abat. Sus cenizas ya descansan junto a las de su amigo Ovidi Montllor en el pabellón de alcoyanos ilustres. Se han dado cita numerosas autoridades, entre ellas el conseller de Cultura, Vicent Marzà, y la consellera de Participació, Transparencia, Cooperación y Callidad Democrática, Rosa Pérez Garijo, junto al alcalde, Toni Francés, y a numerosos amigos y familiares de la escritora.