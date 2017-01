The examples populate this alert with dummy content

GALARDÓN Isabel-Clara Simó, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Es la quinta mujer que obtiene el reconocimiento concedido por Òmnium Cultural martes, 17 de enero de 2017 Isabel-Clara Simó ha sido galardonada con el Premi de Honor de las Letras Catalanas de este año. La escritora es la quinta mujer que recibe el premio que otorga Òmnium Cultural desde hace 49 años para reconocer personalidades literarias o científicas del ámbito lingüístico catalán. Nacida en Alcoi hace 73 años, Isabel-Clara Simó es una de las autoras más reconocidas de la literatura catalana con títulos como Es quan miro que hi veig clar,Històries perverses, galardonado con el premio de la Crítica Serra d’Or, La salvatge, con la que ganó el Premi Sant Jordi, Dones o T’estimo Marta. Simó, colaboradora habitual de RADIO ALCOY, ha escrito una cincuentena de libros, principalmente de narrativa, pero también de poesía, teatro y ensayo. En 1999 la Generalitat le otorgó la Creu de Sant Jordi. Muy comprometida políticamente y en la defensa de la lengua catalana, Isabel-Clara Simó tiene una larga trayectoria vinculada a los medios de comunicación. Fue directora de la revista Canigó y es articulista habitual del diario Avui y de RADIO ALCOY. La distinción tiene una dotación económica de 20.000 euros y la ganadora también recibirá una escultura, obra de Francesc Altés. En la edición del año pasado, otra mujer obtuvo el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la escritora y traductora mallorquina Maria-Antònia O liver.