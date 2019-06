The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Isabel-Clara Simó rep un homenatge a Barcelona Autoritats, companys de professió, músics, amics i familiars feliciten amb paraules i música a l’escriptora alcoiana per la seua trajectòria literària lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Isabel-Clara Simó va rebre un homenatge a Barcelona per la seua trajectòria literària. El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) va ser l’escenari de l’acte que va reunir a desenes de persones del món de les lletres, la cultura i autoritats. Així, a l’acte van intervindre Mariàngela Vilallonga, consellera de Cultura; Joan Roca, director del MUHBA; Margarida Aritzeta, degana de la Institució de les Lletres Catalanes; Oriol Ponsatí-Murlà, director de la Institució de les Lletres Catalanes; Laura Borràs, diputada al Congrés dels Diputats; Raimon i Montserrat Carulla. Cristina Dalfó Simó va ser l’encarregada de llegir el text de cloenda de la seva mare, Isabel-Clara Simó. A l’escriptora alcoiana anaven dedicades les paraules i la música ja que el grup VerdCel escriure la banda sonora del reconeixement.