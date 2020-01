The examples populate this alert with dummy content

OBITUARIO Isabel Clara-Simó será enterrada en Alcoy La familia confirma al alcalde su deseo de que la escritora reciba sepultura en su ciudad natal lunes, 13 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/01/2020) Isabel-Clara Simó descansará pasa siempre en la ciudad que la vio nacer un 4 de abril de 1943. La familia ha confirmado al alcalde su deseo de que reciba sepultura en la capital de L’Alcoià. “He hablado con la hija de Isabel-Clara Simó y me ha trasladado que a su madre, como alcoyana, le gustaría descansar aquí en nuestra ciudad y así será”, ha explicado Antonio Francés en Hoy por Hoy Alcoy. El Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial en memoria de la escritora que “ha llevado el nombre de Alcoy por allá donde ha ido, siendo una de las mejores embajadoras que podía tener nuestra ciudad, su fabulosa trayectoria ha contribuido a agrandar todavía más la cultura alcoyana, a proyectar más allá de las montañas que nos rodean la valía artística de los creadores de esta ciudad. Isabel ha sido una persona que siempre ha hecho una defensa activa de los valores de la paz y el feminismo, luchando siempre por la igualdad entre mujeres y hombres», destacaba Francés. El primer edil se desplazará mañana a Barcelona para trasladar a la familia, en nombre de todos los alcoyanos, las “condolencias que sentimos de perder a una alcoyana tan importante”.