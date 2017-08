The examples populate this alert with dummy content

MEDIO AMBIENTE Izquierda Unida lleva La Mallaeta a Bruselas La construcción de la urbanización, según Izquierda Unida, estaría asentada en terreno protegido por la Red Natura 2000 – El Ayuntamiento de Banyeres negocia con el promotor cambios que minimicen el impacto jueves, 03 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (03/08/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (03/08/2017) Marina Albiol, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, ha denunciado en la Comisión Europea que parte de la urbanización de La Mallaeta en Banyeres de Mariola estaría asentada sobre terreno protegido por la Red Natura 2000 ya que es una zona declarada de Especial Protección de las Aves. Albiol ha preguntado a la Comisión Europea si va a permitir la construcción, si el proyecto cuenta con el estudio de repercusión en el territorio y si la urbanización podría afectar al acuífero de las fuentes del Vinalopó. La portavoz de IU en el Parlamento Europeo explica que “desde Izquierda Unida hemos trasladado a la Comisión Europea la urbanización de La Mallaeta de Banyeres porque ésta estaría invadiendo terreno protegido por la Red Natura 2000 y ocupando una Zona de Especial Protección para las Aves, por lo que estaría incumpliendo normativa europea en materia de protección medioambiental”. El Ayuntamiento de Banyeres, ante la imposibilidad de parar el proyecto y el posible coste de entre 10 y 15 millones de indemnización al promotor, el consistorio lleva alrededor de dos años negociando con el agente urbanizador algunos cambios que minimicen el impacto. Josep Sempere, alcalde de Banyeres, cuenta que los cambios consisten en “aumentar el arbolado, mantener el camino de La Mallaeta intacto, poner carriles bici y construirlo por fases para que si las viviendas no se llevan, no se quede todo urbanizado y sea una fantasma”.