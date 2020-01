The examples populate this alert with dummy content

DESCENSO Y ENDURO Jacobo Santana, tres décadas sobre la bicicleta y sigue en la élite Repasamos su trayectoria deportiva desde sus inicios, hasta el momento en que fue el mejor de España de su modalidad, así como sus paréntesis y su regreso a la élite aún a sus 47 años martes, 28 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (28/01/2020) El biker Jacobo Santana es uno de los protagonistas del Ser Deportivos de este martes 28. Más de tres décadas de trayectoria con momentos álgidos en los que fue el mejor de España en su especialidad, los descensos, lo que le llevó a viajar por todo el mundo, hasta bajarse de la bicicleta para preparar sus oposiciones de bombero y volver a subirse a ella en este caso en la modalidad de enduro. Una larga carrera deportiva que aún hoy sigue a los 47 años de edad y en la que se niega a pasarse a la categoría de veteranos y sigue compitiendo en la élite.