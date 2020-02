Jairo Laguna, primer alcoyano en ganar una prueba de la Federación Valenciana de Triatlón

El pasado domingo se ha celebró el 3º Duatlón Escolar Villa de Petrer, prueba provincial de la Federación Valenciana de Triatlón. Modalidad que se desarrolla en tres segmentos, siendo el primero carrera a pie, el segundo ciclista, y el tercero de nuevo carrera a pie.

Tras varias carreras quedando en cuarta posición esta temporada, el triatleta alcoyano Jairo Laguna Picó subió a lo más alto del pódium. Lo que le convirtió en el primer alcoyano de la historia en ganar una prueba de la Federación Valenciana de Triatlón. Un logro cosechado tras varios años compitiendo en este deporte que alberga un nivel altísimo de deportistas y que ha finalizado en un sprint excitante, con unos tiempos de carrera en cada segmento de 3,08 min/km, 34 km/h, y 3 min/km en una distancia de 2,4 km, 12 km y 1,2 km respectivamente en la categoría cadete. Jairo Laguna explicaba sus sensaciones tras la carrera. “Ha sido un primer tramo de carrera muy rápido donde se ha formado un grupo en cabeza de 8 corredores. Transición un poco lenta por mi parte y he salido el séptimo al segmento ciclista. El primero, segundo y tercero se han unido en grupo, y otro duatleta junto a mi hemos apretado hasta cogerlos. Una vez en el grupo de cabeza hemos descansado un poco y entonces un local ha decidido irse solo e intentarlo desde lejos, quedándonos juntos desde el segundo al quinto. He bajado de la bicicleta en quinto lugar, pero con una transición muy rápida saliendo en tercera posición. Tras iniciar la carrera a pie final, he visto que iba cogiendo a los dos duatletas que tenía delante, que llevaban una ventaja considerable, hasta adelantarlos, sin embargo, no he conseguido distanciarme del segundo. Tenía claro que me iba a forzar en los metros finales, y en la última curva del recorrido me ha pasado cuando ya se veía la meta en la recta. Aunque he visto que tenía unas mínimas fuerzas para adelantarle en los últimos 100 metros en un sprint muy igualado, con la seguridad de que si le sobrepasaba la victoria ya era mía”, concluye. . Gran trabajo de la escuela que ve como sus deportistas recogen los frutos de todo el trabajo que están haciendo.