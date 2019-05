The examples populate this alert with dummy content

CELTA B 1-0 ALCOYANO Jaque en Barreiro El Alcoyano pierde ante el Celta B por 1-0 tras la no aprovechar la falta de pegada de los locales, que sólo ganaron en posesión, el cambio de defensivo provocó volcarse atrás en la segunda parte donde terminó cediendo el partido en un clara falta de ambición ganadora domingo, 26 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los de Barreda llegaban a Barreiro con la intención de marcar allí, y así dar un gran paso de cara a la salvación y también poder darle una alegría al casi medio centenar de personas que se han recorrido 1000 kilómetros para ver al Deportivo. En los primeros compases del partido y casi durante toda la primera parte se palpaba la tensión y casi no ha habido ocasiones por parte de ambos equipos, la posesión ha sido para los celestes aunque el Alcoyano ha gozado de un par de ocasiones en las que se podría haber adelantado en la eliminatoria. Durante los primeros compases de la segunda parte se ha seguido la misma tónica que en la primera parte ocasiones para el alcoyano y posesión para los celtistas, pero el entrenador visitante ha hecho un cambio que ha cambiado el partido, entraba Córcoles y salía Vicente, el cambio ha descolocado a toda la defensa alcoyana y ha sido en un córner cuando los locales se adelantaban en un jugada en la que ha faltado contundencia defensiva y con grandes errores en las marcas. Ha sido Apeh, el nigeriano del Celta B, quien ha puesto el primero en el luminoso. Tras esto y a pesar de los cambios no ha habido ninguna reacción por parte del equipo visitante y ha seguido el celta en su intento de cerrar la eliminatoria. Aún queda una vida más en El Collao el próximo domingo a las 18:00 para intentar remontar y quedarnos un año más en la categoría de bronce del futbol español.