BALONCESTO Javi Belda, el ilusionante futuro del NB Alcoi Mutua Levante El joven jugador es uno de los componentes del infantil que solo ha perdido un partido en toda la temporada – Deberá remontar 16 puntos este sábado en cuartos miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/05/2019) La temporada de la cantera del Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante ha obtenido una buena nota general, pero si ha habido un equipo que ha destacado ese ha sido el infantil masculino. No en vano es el único equipo que todavía está en juego en competición oficial. Tras toda una temporada invicto, ganando todos los partidos, el sábado, día de la Entrada, sufrió un fuerte revés en la pista del Enguera que no quiso cambiar el día del partido. Cayeron por 16 puntos, que deberán remontar este sábado a las 11 horas en el colegio Paulas para poder clasificarse para semifinales del autonómico de la categoría. Javi Belda es un joven base que tiene a Stephen Curry y Kyre Irving como sus jugadores favoritos y que pese a tener solo 12 años tiene las ideas muy claras y demuestra una madurez impropia de su edad y está confiado en poder realizar esta remontada. Por su parte, en la liga local de baloncesto Mutua Levante este fin de semana se disputa el tercer y último partido de la final por el título entre el Font Roja y el Nirvel Profesional. Ambos equipos han sumado una victoria en los dos primeros partidos. Quedaría ya solo por jugarse la final de Copa el fin de semana siguiente entre el Nirvel y el Círculo Industrial.