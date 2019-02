The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Javi Fernández habla del año más igualado de la liga local en Tiros Libres El vicepresidente de la competición señala que el primer clasificado de la temporada regular ha perdido ante el octavo - Los equipos de base del Mutua Levante NB Alcoi dan buenas noticias miércoles, 20 de febrero de 2019 La tercera entrega de 'Tiros libres', sección dedicada al baloncesto patrocinada por Mutua Levante, tiene como protagonista a Javi Fernández, vicepresidente de la liga local de baloncesto Mutua Levante. En la entrevista explica que el primer clasificado de la liga regular, el Vedruna ANTN Albaida, ha perdido ante el octavo, Eatgreen, en los cuartos de final del play-off por 0-2. También explica que las semifinales son Filà Cides-Font Roja y Nirvel Profesional-Eatgreen. En el inicio del programa, el centro de atención son los equipos de las categorías inferiores del NB Alcoi Mutua Levante pues cuatro de ellos, cadete e infantil masculino, el infantil femenino y el cadete masculino naranja, se encuentran liderando sus respectivos grupos, mientras que los dos séniors, masculino y femenino, no han podido vencer. Destacar el igualado encuentro del femenino frente al Patronat Bocairent, con el resultado final adverso de 74-77.