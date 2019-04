The examples populate this alert with dummy content

BALONCESTO Javi Galiana y el Cafetería Tótem, premio a la moral de la liga local Galiana es directivo de la liga local de baloncesto y representa a un equipo que ha ocupado las últimas plazas de la clasificación las últimas dos décadas miércoles, 03 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/04/2019) La liga local de baloncesto Mutua Levante está disputando las semifinales y finales por el título en Liga y Copa. Javi Galiana es uno de los componentes de la junta directiva que organiza esta competición. Sin embargo, él es el alma mater y fundador del Cafetería Tótem, un equipo que durante más de dos décadas ha ocupado las últimas plazas de la tabla clasificatoria, algo que no ha afectado a sus componentes puesto que cada año son uno de los equipos que forman esta competición. Tienen bien merecido el premio a la moral. Galiana además explica que la final de Copa ya tiene componentes, el Nirvel Profesional y el Círculo Industrial, mientras que en la final de Liga, el Nirvel está esperando rival. Este domingo se disputa el partido de desempate entre el Filà Cides y el Font Roja. Por su parte, el Nou Bàsquet Alcoi Mutua Levante ha visto como en la pasada jornada han ganado sus dos equipos séniors, el masculino al Guardamar, algo a destacar, y el femenino en Denia, mientras que otros conjuntos de la base también han dado buenas noticias con sus victorias.